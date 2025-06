Filippo Bisciglia su Temptation Island | Una cosa mai successa prima

Filippo Bisciglia su Temptation Island: una cosa mai successa prima. Ormai è ufficiale, il viaggio nei sentimenti riparte da giovedì 3 luglio, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’estate. Con le prime anticipazioni del conduttore, ci immergiamo in un mondo di emozioni e sorprese: a una coppia è accaduto qualcosa di mai visto prima. Siamo già curiose di scoprire cosa ci aspetta… Temptation Island, le prime rivelazioni sono appena iniziate.

🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Filippo Bisciglia su Temptation Island: "Una cosa mai successa prima"

