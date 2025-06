Larsen a processo Tiberti testimonia | Non potevo guardare nessuno Ho dovuto dire addio a tutto

In un’aula di tribunale si svela una storia di dolore e coraggio: Larsen, la tuffatrice protagonista di un dramma giudiziario, testimonia con fermezza contro il suo ex fidanzato, accusato di atti persecutori. Tra insulti e gesti violenti, la sua voce diventa simbolo di resistenza e desiderio di giustizia. Una vicenda che mette in luce quanto sia difficile lasciarsi alle spalle un passato tormentato, ma anche la forza di riprendere in mano la propria vita.

La tuffatrice davanti al giudice contro l'ex fidanzato a processo per 'atti persecutori': "Offese, insulti, una volta mi ha sbattuto la faccia sul volante, perché avevo salutato un ragazzo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Larsen a processo, Tiberti testimonia: "Non potevo guardare nessuno. Ho dovuto dire addio a tutto"

In questa notizia si parla di: processo - larsen - tiberti - testimonia

Morte Maradona, la figlia Giannina testimonia al processo - Giannina Maradona, figlia dell'icona calcistica Diego Maradona, ha testimoniato martedì al processo per la morte del padre presso il tribunale di Buenos Aires.

Il tuffatore Andreas Larsen a processo per stalking, la ex: «Non potevo guardare nessuno, mi strappò le unghie»; Il tuffatore Andreas Sargent Larsen a processo per stalking sulla ex: Mi strappò le unghie; Andreas Sargent Larsen accusato di stalking. L'ex in aula: «Il periodo più brutto della mia vita, ho lasciato.

Larsen a processo, Tiberti testimonia: "Non potevo guardare nessuno. Ho dovuto dire addio a tutto" - La tuffatrice davanti al giudice contro l'ex fidanzato a processo per 'atti persecutori': "Offese, insulti, una volta mi ha sbattuto la faccia sul volante, perché avevo salutato un ragazzo" ... Riporta gazzetta.it

Andreas Sargent Larsen, tuffatore azzurro a processo per violenze sulla ex Virginia Tiberti: sospeso per un anno - Larsen, tuffatore di 25 anni, è stato sospeso per un anno dalla Federazione Italiana Nuoto a seguito delle violenze denunciate dalla sua ex fidanzata, Virginia Tiberti ... Si legge su leggo.it