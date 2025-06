Cerignola celebra la ' Giornata mondiale del rifugiato'

Cerignola si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e solidarietà in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Giovedì 26 giugno, dalle 18 a mezzanotte, piazza Primo Maggio si anima con musica, incontri e iniziative per sensibilizzare la comunità sull’importanza di accoglienza e inclusione. Un’occasione imperdibile per rafforzare i valori di integrazione e umanità, perché insieme possiamo costruire un futuro più giusto e solidale.

Giovedì 26 giugno a Cerignola, dalle 18 a mezzanotte, piazza primo maggio sarà animata dai ritmi della 'Giornata Mondiale del Rifugiato', un programma di eventi che ha beneficiato del patrocinio del Comune di Cerignola finalizzato a sensibilizzare nel rito dell'incontro la cittadinanza sulla.

