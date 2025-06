Niente piazza e telefonata a Meloni | cosa c' è dietro la metamorfosi di Schlein

Niente piazza, niente telefonata a Meloni: cosa c’è dietro la metamorfosi di Schlein? Apparentemente tutto come prima, ma sotto traccia si muovono segnali più complessi. La scossa decisiva arriva con l’operazione “Il Martello di mezzanotte”, mentre le avvisaglie risalgono al flop referendario e al tentativo sfumato di vittoria, lasciando intuire che qualcosa nel panorama politico stia davvero cambiando. In quei giorni, il Nazareno ha...

Apparentemente, tutto come prima. Ieri, a Montecitorio, durante le comunicazioni della premier, il campo largo si è distinto con le solite divisioni e astensioni incrociate. Eppure, sotto traccia, qualcosa si sta muovendo. Certo, la scossa è arrivata con l'operazione il "Martello di mezzanotte". Le avvisaglie, però, sono precedenti e risalgono al flop referendario e al flebile tentativo della quasi vittoria. In quei giorni, il Nazareno ha potuto constatare che il posizionamento di Giuseppe Conte non sarebbe cambiato. Anzi, il leader del M5S avrebbe pigiato l'acceleratore a più non posso per vendersi come il vero ed unico alfiere della "pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it