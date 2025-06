Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato il controverso piano di Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza l’esame approfondito dei rischi di violenze o persecuzioni. Una decisione che segna un deciso passo avanti nella linea dura sull’immigrazione sostenuta dall’ex presidente, alimentando tensioni e dibattiti infuocati nel panorama politico e sociale americano. L’esito di questa scelta potrebbe avere implicazioni durature per le politiche migratorie statunitensi e non solo.

Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni. La decisione, arrivata nella notte italiana, rappresenta un punto decisivo a favore della linea dura sull’immigrazione sostenuta da Trump, che nelle ultime settimane ha infiammato il dibattito pubblico americano, provocando anche scontri e disordini in diverse città del Paese. Con una maggioranza di sei voti contro tre, i giudici supremi hanno annullato l’ordinanza di una corte di grado inferiore che imponeva al governo di garantire ai migranti una “significativa opportunità” per comunicare eventuali rischi legati a un trasferimento forzato in un Paese diverso dalla loro patria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi

In questa notizia si parla di: trump - corte - suprema - libera

La Corte Suprema sblocca le deportazioni: via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump - La Corte Suprema dà il via libera ai rimpatri forzati, confermando la linea dura sull’immigrazione voluta dall’ex presidente Trump.

VIA LIBERA DELLA CORTE SUPREMA USA ALLE CAUSE CONTRO L’AUTORITÀ PALESTINESE PER ATTACCHI TERRORISTICI IN ISRAELE Con una decisione unanime, la Corte suprema conferma la costituzionalità della legge del 2019: le vittime americ Vai su Facebook

Corte Suprema Usa: ok al piano di espulsioni di migranti di Trump; La Corte Suprema sblocca le deportazioni: via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump; Usa, la Corte Suprema consente a Trump di revocare lo status di libertà vigilata per i migranti.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi ... Secondo lanotiziagiornale.it

La Corte Suprema sblocca le deportazioni: via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump - La sentenza segna un’importante vittoria per la linea dura di Trump sull’immigrazione e potrebbe avere effetti immediati su decine di casi ... Segnala msn.com