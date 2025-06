Autovelox in azione sulle autostrade siciliane ecco dove saranno posizionati

Autovelox in azione sulle autostrade siciliane: un avviso importante per gli automobilisti. La polizia stradale ha reso pubblici i percorsi di controllo, invitando alla moderazione e al rispetto dei limiti di velocità. Un provvedimento che mira a garantire la sicurezza di tutti, prevenendo incidenti e promuovendo una guida responsabile. Ricordate, rispettare i limiti salva vite e rende le strade più sicure per tutti.

La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali in cui sono operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. Le verifiche saranno effettuate da lunedì 23.

