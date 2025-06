Salernitana Iervolino dice di non giustificare la violenza ma non la condanna | Comprendo la frustrazione collettiva

Comprendo la frustrazione collettiva, ma è fondamentale distinguere tra giustificare e condannare la violenza. Le emozioni sono intense, specialmente in momenti delicati come questi, ma il rispetto e la sportività devono prevalere. La passione per i colori della Salernitana non deve mai scadere nella violenza, che danneggia tutti. La speranza è che si possa ritrovare presto un confronto costruttivo e civile, per il bene del calcio e della città.

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato raggiunto in esclusiva dai microfoni del Corriere dello Sport per commentare quanto accaduto alla sua squadra, retrocessa in Serie C dopo un ripescaggio della Sampdoria (ma comunque avrebbe dovuto giocare un play-out contro il Frosinone, forse più forte ndr) senza dimenticare la sconfitta comminata a tavolino per ciò che è accaduto l’altro ieri all’Arechi. Iervolino: «Comprendo la frustrazione collettiva, il calcio non premia il merito». Di seguito un estratto della lunga esclusiva: Rabbia o amarezza per questa retrocessione? «È un misto profondo di amarezza e delusione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Salernitana, Iervolino dice di non giustificare la violenza ma non la condanna: «Comprendo la frustrazione collettiva»

