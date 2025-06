Sicurezza negli ospedali siglata in Prefettura un’intesa

La sicurezza negli ospedali è una priorità imprescindibile per garantire cure di qualità e tutela dei pazienti. Questa mattina, in Prefettura, è stata siglata un’intesa strategica volta a rafforzare la protezione nei reparti a rischio, partendo da un’analisi accurata delle aree più pericolose. Un passo fondamentale per creare ambienti più sicuri e affidabili, affinché ogni struttura possa affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Focalizzare l'attenzione sulla sicurezza dei presidi ospedalieri di alcuni reparti considerati più a rischio. È partita dall'analisi delle situazioni più pericolose il protocollo di intesa per garantire la sicurezza nei presidi ospedalieri siglato questa mattina, in Prefettura, su impulso del prefetto Francesco Esposito, tra i vertici delle strutture sanitarie per le quali erano presenti i direttori generali del Ruggi Vincenzo D'Amato e dell'As Gennaro Sosto e i vertici delle forze dell'ordine, rappresentati dal questore Giancarlo Conticchio e dal comandante provinciale della finanza e dei carabinieri.

