Dove starebbe la discontinuità sanitaria col regime precedente? Qui tutto continua in scia a partire dal vaccino-monstre Kostaive

In un contesto in cui la discontinuità sanitaria sembra inesistente, si percepisce una sfida aperta tra trasparenza e segretezza, tra tutela della salute e irresponsabilità. La crescente protesta dei malati post vaccino, spesso ignorati o stigmatizzati, denuncia una realtà che non può più essere sottovalutata. Mi hanno invitato a Padova, dove il dolore e la rabbia si uniscono in un grido di allarme: è giunto il momento di ascoltare davvero le vittime e rivedere le politiche per la salute pubblica.

Nessun confronto, nessuna cautela, la solita segretezza, la irresponsabilità di sempre. Mentre i malati post vaccino vengono disprezzati, pur continuando a crescere di numero Mi hanno invitato a Padova a una manifestazione di gente distrutta (con certezza) da vaccino e a questi raduni un po'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dove starebbe la discontinuità sanitaria col regime precedente? Qui tutto continua in scia a partire dal vaccino-monstre Kostaive

In questa notizia si parla di: vaccino - starebbe - discontinuità - sanitaria

“Lions in piazza”, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria - Sabato 17 maggio, il parcheggio del Centro Commerciale Arezzo in viale Amendola ospiterà “Lions in piazza”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria.

Dove starebbe la discontinuità sanitaria col regime precedente? Qui tutto continua in scia a partire dal vaccino-monstre Kostaive.