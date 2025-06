Il top in pizzo nero indossato da Vittoria Ceretti in versione low cost ti risolve i look estivi per la sera

stile casual e charme sofisticato, capace di trasformare qualsiasi outfit estivo in un vero must-have serale. Perfetto per chi cerca un tocco di eleganza senza rinunciare alla comodità , questo capo si rivela l’alleato ideale per le serate più glamour, senza spendere una fortuna. Lo sa bene Vittoria Ceretti, che con il suo look impeccabile ci mostra come un semplice top possa diventare il protagonista indiscusso della stagione.

Quando un capo sportivo e versatile come la canottiera incontra l’eleganza e la sensualità del pizzo, ecco che nasce un capo cool e senza tempo che valorizza le forme e rende più audace e sfrontato anche il look più semplice. Lo sa bene la bellissima top model Vittoria Ceretti che in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha sfoggiato un sensuale top nero con dettagli in pizzo che non è di certo passato inosservato. Un incontro armonioso tra delicatezza e audacia: la trama raffinata del pizzo nero esalta la pelle, creando un gioco di trasparenze che accende il fascino senza mai risultare eccessivo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il top in pizzo nero indossato da Vittoria Ceretti, in versione low cost, ti risolve i look estivi per la sera

