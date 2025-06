WhatsApp rivoluziona gli aggiornamenti di stato testuali | arrivano musica emoji disegni e adesivi

WhatsApp sta per rivoluzionare i tuoi aggiornamenti di stato, portando un tocco di creatività e divertimento senza precedenti. Con l'introduzione di musica, emoji, disegni e adesivi attraverso la versione Beta, il popolare servizio di messaggistica si prepara a rendere le tue condivisioni più coinvolgenti e personalizzate. Scopri come queste novità trasformeranno il modo di comunicare e condividere emozioni con i tuoi contatti.

WhatsApp Beta introduce nuovi strumenti creativi che rinnovano gli aggiornamenti di stato testuali con musica, adesivi e molto altro.

