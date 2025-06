Weah Nottingham Forest senza sosta | la Juventus conta di incassare questa cifra ma manca ancora l’ok del giocatore Il punto

Il mercato estivo si infiamma: il Nottingham Forest non smette di lavorare, puntando forte su Timothy Weah, ma l’accordo con la Juventus dipende ancora dall’ok del giocatore. Le trattative sono in pieno fermento, con passi concreti avanti e una cifra ormai vicina alla chiusura. Resta da capire se il futuro di Weah si scriverà in Premier League o altrove, lasciando i tifosi Juventus in attesa di conferme decisive.

sul futuro dell’esterno. Nel corso di queste ultimissime ore il Nottingham Forest ha mosso dei concreti passi in avanti sul doppio Fronte Timothy Weah e Samuel Mbangula con la Juventus. Come riportato da Tuttosport dalla cessione dell’esterno americano in particolare il calciomercato Juventus conta di incassare ben 15 milioni di euro. Manca allo stato attuale delle cose ancora l’ok dell’ex Lille alla destinazione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Nottingham Forest senza sosta: la Juventus conta di incassare questa cifra ma manca ancora l’ok del giocatore. Il punto

