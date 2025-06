Roma servono 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno | ecco chi può partire

Roma si prepara a raggiungere un obiettivo ambizioso: oltre 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Il nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, ha svelato i piani del club e le strategie per ottimizzare la rosa, indicando anche i possibili partenti. Scopriamo insieme chi potrebbe lasciare Trigoria e quali mosse sono in cantiere per rinforzare la squadra e rispettare gli obiettivi di mercato.

Il club giallorosso ha bisogno di altri 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i vincoli Uefa. Le cessioni già effettuate di Zalewski, Le Fée e Dahl non bastano: servono nuovi sacrifici, anche eccellenti, per evitare sanzioni più gravi.

