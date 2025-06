Nucleare europeo Berlino accelera | cresce il sostegno ma a che prezzo?

In un contesto di crescente insicurezza, l’Europa si avvicina a un nuovo capitolo nucleare, con Berlino che accelera il sostegno e propone un programma nucleare condiviso. Quasi due terzi dei tedeschi ora vedono questa soluzione come un deterrente indipendente dagli Stati Uniti, segnando un deciso cambiamento nelle opinioni pubbliche. Ma a quale prezzo, tra rischi e risparmi, si costruisce questa ambizione europea? La risposta potrebbe cambiare il futuro del continente.

Attenzione ai risparmi, dalla Germania arriva aria di programma nucleare europeo da far pagare a tutti. Secondo i risultati di un sondaggio apparso lunedì sulla stampa nazionale quasi due terzi dei tedeschi sostiene l’idea di un deterrente nucleare europeo indipendente dagli Stati Uniti. Si tratta di un netto cambiamento nell’opinione pubblica a fronte delle crescenti preoccupazioni sull’impegno americano in Europa. Il sondaggio ha rilevato che il 64% dei teutonici è favorevole a possedere un sistema nucleare europeo indipendente da Washington, con un sostegno che abbraccia fasce d’età, regioni e partiti politici, trovando un consenso insolito rispetto a quanto tradizionalmente mostrato nei dibattiti politici tedeschi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nucleare europeo, Berlino accelera: cresce il sostegno, ma a che prezzo?

In questa notizia si parla di: nucleare - europeo - berlino - accelera

Germania, la mina armata dentro la NATO: Berlino guida la corsa al riarmo europeo - L'incertezza si fa strada nel cuore dell’Europa, mentre Berlino guida una corsa al riarmo che rischia di ridefinire gli equilibri della NATO.

Nucleare europeo, Berlino accelera: cresce il sostegno, ma a che prezzo?; Droni da guerra: la Germania tradisce la Francia per la Svezia?; Trump ribalta l’ordine mondiale, riparte la corsa alle armi nucleari.

Nucleare europeo, Berlino accelera: cresce il sostegno, ma a che prezzo? - Tre tedeschi su quattro favorevoli a un arsenale nucleare europeo indipendente dagli Usa, con tecnologia francese, consenso britannico ma soldi “di tutti”. Scrive panorama.it

Cresce l’Alleanza europea per il nucleare, anche l’Italia aderisce formalmente - Pichetto Fratin: "Decisione in linea con le scelte del governo, promuoviamo la neutralità tecnologica". Come scrive eunews.it