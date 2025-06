Pensioni a luglio arriva la quattordicesima | di quanto aumentano gli assegni e per chi

A luglio, i pensionati italiani riceveranno una sorpresa in più: la quattordicesima, il bonus annuale che rende le pensioni più ricche per molti. Con un aumento che varia tra 336 e 655 euro, questa misura è pensata per chi ha almeno 64 anni e redditi contenuti. Sei curioso di sapere se ne hai diritto e come calcolarla? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e prepararti al meglio per l’arrivo dell’assegno supplementare.

A luglio arrivano assegni più ricchi per molti pensionati grazie alla quattordicesima. Questo bonus annuale, erogato dall'Inps, aumenta la pensione dei cittadini con almeno 64 anni e redditi contenuti, arrivando a cifre comprese tra 336 e 655 euro. Ecco nel dettaglio chi ne ha diritto, come calcolarla e quando verrà accreditata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luglio - quattordicesima - assegni - pensioni

Pensioni luglio 2025: quattordicesima confermata, importi INPS e beneficiari - A luglio 2025, l'INPS ha confermato l'erogazione della quattordicesima mensilità per numerosi pensionati, un evento atteso da milioni di italiani.

Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: di quanto aumentano gli assegni e per chi; Pensione di luglio 2025, quando arriva e a chi spetta la quattordicesima; Pensione di luglio 2025 più ricca, ecco come consultare il cedolino Inps con la quattordicesima.

Pensione di luglio 2025, quando arriva e a chi spetta la quattordicesima - L’1 luglio l’Inps liquiderà la mensilità con pensioni più ricche per i soggetti in possesso dei requisiti della quattordicesima: una somma tra 336 ai 655 euro in più ... Scrive quifinanza.it

Pensioni, In arrivo a luglio la quattordicesima. Ecco a chi spetta - La riceveranno a luglio i pensionati che abbiano compiuto il 64° anno di età con assegno non superiore a 1. Segnala msn.com