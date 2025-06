TikTok Shop | un nuovo El Dorado per l’e-commerce italiano?

TikTok Shop rappresenta l'inedito Eldorado dell’e-commerce italiano, aprendo nuove opportunità per brand e imprenditori. Con oltre 30 ore mensili di utilizzo da parte della Gen Z, questa piattaforma combina intrattenimento e shopping in modo rivoluzionario. Ma siamo di fronte a un cambiamento duraturo o a un trend passeggero? La risposta potrebbe ridefinire il futuro del commercio digitale nel nostro Paese.

Il 31 marzo 2025 Tik Tok ha lanciato la nuova funzionalità di e-commerce integrata direttamente nella piattaforma video più amata dalla Gen Z (persone nate tra il 1997 e il 2012). In un contesto in cui l’utente medio italiano trascorre più di 30 ore al mese su questo social, l’idea di trasformare scroll e intrattenimento in acquisto appare vincente. Ma si tratta di una vera rivoluzione o di un fenomeno passeggero? Store proprietari e social commerce: controllo contro velocità . Per comprendere questo fenomeno è importante analizzare i trend di vendita online: gli e-commerce con store proprietari (basati su piattaforme come Shopify o WooCommerce) rappresentano ancora oggi la spina dorsale del settore, con un valore complessivo di oltre 38,6 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +6% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - TikTok Shop: un nuovo El Dorado per l’e-commerce italiano?

In questa notizia si parla di: commerce - italiano - tiktok - shop

Un'App per salvare il commercio: nasce la 'City Shop Card' contro i giganti dell'e-commerce - In un mondo dominato dai colossi dell’e-commerce, San Pietro Vernotico sceglie di difendere e valorizzare il commercio locale con la nuova "City Shop Card".

Il Rapporto OPTIME 2025, presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lancia un allarme sul settore dell’elettronica in Italia: l’arrivo massiccio di prodotti da piattaforme extra-UE (Temu, Shein, TikTok Shop) sta creando concorrenza sleale, fro Vai su Facebook

TikTok Shop: un nuovo El Dorado per l’e-commerce italiano?; Tiktok shop: che cos'è e come coinvolge aziende italiane; TikTok Shop arriva anche in Italia, che cos'è e come funziona.

TikTok Shop: la rivoluzione dell’e-commerce e come guadagnare in Italia - L’evoluzione digitale corre veloce e trasforma anche le piattaforme social ... Si legge su tag24.it

Come funziona TikTok Shop e perché sta riscrivendo le regole del social commerce - Con una base di oltre 159 milioni di utenti in Europa, TikTok sta puntando a diventare un gigante del social commerce, con ... Come scrive economyup.it