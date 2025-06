Caldo afoso con picchi di 38 40°C e notti tropicali | in arrivo le giornate più hot dell' anno

Il caldo afoso con punte di 38°C e le notti tropicali sono ormai alle porte, preannunciando le giornate più calde dell'anno. Questa settimana si preannuncia come la più torrida, grazie a una rimonta anticiclonica di origine africana che porterà massimi oltre i 40°C sull'Europa centro-occidentale nel weekend. Un vero e proprio assalto di calore e afa che ci farà sudare fino in fondo: prepariamoci ad affrontare questa sfida climatica senza precedenti.

