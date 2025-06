Brad Pitt sui 30 anni di Seven | Mi fece ritrovare la scintilla il motivo per cui facevo questo mestiere

A trent’anni da Seven, Brad Pitt rivela come quel film gli abbia riacceso la passione per il cinema, ricordandoci che anche nelle fasi più oscure, un’ispirazione può cambiare tutto. La sua testimonianza ci invita a riscoprire le motivazioni profonde dietro ogni grande interpretazione e a credere nel potere trasformativo dell’arte. Perché, in fondo, è proprio nei momenti di crisi che nascono le vere ispirazioni.

Ospite del podcast Armchair Expert, Brad Pitt, sui nostri schermi con il kolossal F1, ha raccontato che a metà degli anni Novanta passò un periodo di confusione e demotivazione, disamorato del lavoro, finché non incrociò David Fincher e il progetto di Se7en, da trent'anni un classico del thriller autoriale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Brad Pitt sui 30 anni di Seven: "Mi fece ritrovare la scintilla, il motivo per cui facevo questo mestiere"

