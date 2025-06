Medjugorje Novena alla Regina della Pace | preghiera del nono giorno

Immergiti nel fervore spirituale della Novena alla Regina della Pace a Medjugorje, un momento di grazia e preghiera per affidare le nostre intenzioni e ringraziare la Madonna per la sua presenza materna. In questi nove giorni, ci uniamo spiritualmente a migliaia di fedeli sparsi nel mondo, condividendo un cuore comune. Scopri come questa preghiera possa rafforzare la tua fede e portare pace nel cuore.

Novena dedicata alla Madonna di Medjugorje: un tempo di grazia e di preghiera per rivolgerle le nostre intenzioni e per ringraziarla della sua lunga presenza in mezzo a noi. Ci uniamo spiritualmente alle centinaia di migliaia di fedeli di tutto il mondo, che in questi nove giorni si “collegheranno” cuore a cuore, in una rete. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Medjugorje, Novena alla Regina della Pace: preghiera del nono giorno

In questa notizia si parla di: medjugorje - novena - preghiera - regina

Medjugorje, Novena alla Regina della Pace: preghiera del primo giorno - In un mondo che ha bisogno di pace e speranza, la Novena alla Regina della Pace a Medjugorje si rivela come un momento di profonda comunione e fede.

19 Giugno 2025 Medjugorje Alba sul Podbrdo, Quarto Giorno della Novena alla Regina della Pace In questo video, Marija prega con i fedeli per la pace… e per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera. Un solo cuore, un’unica risposta alla chia Vai su Facebook

CARISSIMI! ALLE H 14.40 circa SU RADIO MARIA LIVE DA #MEDJUGORJE : COLLINA DELLE #APPARIZIONI I SETTE PATER AVE E GLORIA NELLA NOVENA ALLA REGINA DELLA PACEGLI ASCOLTATORI PARTECIPERANNO IN DIRET Vai su X

Medjugorje, la novena per la pace è da prendere sul serio; La Madonna appare a Medjugorie? E se fosse vero? La riflessione di Ciccotti; Un popolo che preghi, l’estrema chiamata della Regina della Pace.

Medjugorje, Novena alla Regina della Pace: preghiera del sesto giorno - La festa dell’anniversario delle apparizioni della Regina della Pace si festeggia il 25 giugno, ma i parrocchiani di Medjugorje, iniziano la ... Scrive lalucedimaria.it

Medjugorje, Novena alla Regina della Pace: preghiera del primo giorno - La festa dell’anniversario delle apparizioni della Regina della Pace si festeggia il 25 giugno, ma i parrocchiani di Medjugorje, iniziano la ... Segnala lalucedimaria.it