Osimhen vale 75 milioni? Per i grandi club europei no non si fidano di lui Libero

Osimhen, il gioiello del Napoli, si trova al centro di un vivace duello di mercato, ma le sue richieste e il suo atteggiamento hanno complicato le cose. Con un valore stimato di 75 milioni, i grandi club europei mostrano interesse, ma le barriere come la clausola alta e il suo approccio etico frenano le trattative. Due strade per lui: rimanere fedele alla maglia partenopea o cercare una nuova sfida altrove.

Osimhen è il perno del mercato del Napoli. L’asta sul suo nome non è nata. Per il quotidiano Libero il nigeriano resta bloccato dalla clausola alta e il suo approccio deontologico allontana i club. Libero scrive: « si è fatto fuori da solo. Avrebbe potuto tranquillamente vincere un altro scudetto a Napoli, invece la scorsa estate ha puntato i piedi per essere ceduto, senza però trovare un club che effettivamente lo volesse». Due strade per Osimhen:. Secondo Libero: « Osimhen deve decidere cosa fare da grande: farsi ricoprire di soldi o tornare a giocare al massimo livello. La prima strada è facile, per imboccarla basta accettare l’offerta dell’Al-Hilal, che lo renderebbe uno dei calciatori più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen vale 75 milioni? Per i grandi club europei no, non si fidano di lui (Libero)

