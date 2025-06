Giornata delle periferie Mattarella | Percorsi educativi e riscoperta delle eredità culturali per restituire il senso di appartenenza

Il 24 giugno ricorre la Giornata nazionale delle periferie urbane, un’occasione per riscoprire il valore delle comunità che vivono ai margini delle città italiane. Attraverso percorsi educativi e riscoperta delle eredità culturali, si mira a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere uno sviluppo più equo e sostenibile. Come sottolineato dal Presidente Mattarella, è fondamentale trasformare le periferie in spazi inclusivi e resilienti, capaci di rappresentare il cuore pulsante di un’Italia più giusta e solidale.

Il 24 giugno è stata istituita dal Parlamento come Giornata nazionale delle periferie urbane, con l’intento di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni sociali, economiche e culturali dei quartieri periferici delle città italiane. Il Presidente Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione per la ricorrenza, in cui ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sviluppo delle periferie in modo che risultino inclusive, sostenibili e sicure. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

