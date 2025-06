Il valore della tregua nella storia ed oggi…

La tregua, un pilastro fondamentale della storia umana, ha spesso rappresentato l’ultima speranza di pace in tempi di conflitto. Oggi, mentre il mondo osserva con attenzione l’annuncio di Trump sul cessate il fuoco tra Israele e Iran, si riaccende il dibattito sull’importanza di questi momenti di sospensione delle ostilità. Ma qual è il vero valore di una tregua, ieri come oggi? Scopriamolo insieme.

Trump annuncia la tregua: "Il cessate il fuoco è ora in vigore, non violarlo". Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 627. Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Iran "è ora in vigore". Per il presidente americano la tregua "metterà fine a quella che dovrà essere chiamata la guerra dei 12 giorni". I media di Teheran confermano l'inizio della treguadalle 6 (ora italiana) di questa mattina. Precedentemente la Repubblica Islamica aveva fatto sapere che se "il regime israeliano" avesse cessato "la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta". Israele ha giustificato la volontà di giungere a una tregua voluta da Trump.

