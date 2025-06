Avvallamento lungo la strada chiusa la Sp 583 alla Rocca di Parè

Attenzione automobilisti: questa mattina alle 9, un improvviso avvallamento sulla SP 583 alla Rocca di Parè ha costretto la chiusura temporanea della strada. La sicurezza viene prima di tutto, e i lavori di ripristino sono già in corso per garantire una viabilità sicura e senza rischi. Rimanete aggiornati sulle novità e alternative di percorso, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità.

martedì 24 giugno