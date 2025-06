Noos le pagelle della prima puntata | Alberto Angela insuperabile 10 Jovanotti ponte tra musica e scienza 9

Noos – L’avventura della Conoscenza torna con una prima puntata strepitosa, ricca di protagonisti di alto livello e contenuti affascinanti. Alberto Angela si conferma insuperabile con il massimo dei voti, portando in scena un mix perfetto di cultura e intrattenimento. Tra Jovanotti, Telmo Pievani e altri esperti, il programma ci apre le porte a un mondo di scoperte e emozioni. La domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa entusiasmante avventura?

Noos – L’avventura della Conoscenza è tornato e lo ha fatto in grande stile. La terza stagione del programma di Alberto Angela ha debuttato con una puntata ricca di volti noti e spunti interessanti: da Jovanotti a Telmo Pievani, passando per il dottor Emmanuele Jannini e la professoressa Daniela Lucangeli, lo studio si è riempito di grandi divulgatori e studiosi per regalarci una visione scientifica del mondo. Tra scienza, emozioni e storie da raccontare, si è parlato di corpo, mente, futuro e molto altro. Ecco le nostre pagelle. Alberto Angela, insuperabile (10). C’è una dote che Alberto Angela riesce a coltivare puntata dopo puntata, stagione dopo stagione: quella di raccontare la scienza senza mai risultare noioso. 🔗 Leggi su Dilei.it