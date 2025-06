Peppe Poeta è il nuovo assistente di Messina all’Olimpia Milano

Peppe Poeta, volto noto nel mondo del basket italiano, torna a Milano come assistente di coach Ettore Messina per la stagione 2025/2026. Con un passato da giocatore e allenatore, il suo obiettivo è ambizioso: diventare primo allenatore nella prossima stagione. La sua esperienza e passione sono la garanzia di un futuro promettente per le Scarpette Rosse. Il ritorno di Peppe rappresenta un capitolo entusiasmante per il club e per il basket italiano.

Le Scarpette Rosse ritrovano una colonna dello staff tecnico: Peppe Poeta sarĂ il nuovo assistente di coach Ettore Messina per la stagione 20252026, con l’obiettivo di diventare primo allenatore in quella successiva. Per il tecnico campano, che ha appena lasciato Brescia dopo aver perso la finale scudetto, si tratta di un ritorno a Milano dove aveva giĂ lavorato nello staff tecnico dal 2022 al 2024, conquistando da protagonista due titoli nazionali. PEPPE POETA TORNA ALL’OLIMPIA MILANO: L’INVESTITURA DI ETTORE MESSINA Coach Ettore Messina ha accolto così il ritorno di Poeta nello staff tecnico di Milano: “ Come societĂ , in accordo con la proprietĂ , abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualitĂ tecniche ed umane”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Peppe Poeta è il nuovo assistente di Messina all’Olimpia Milano

In questa notizia si parla di: peppe - poeta - messina - milano

Basket: da Ettore Messina a Peppe Poeta. Un nuovo allenatore per l’Olimpia Milano? - Il mondo del basket italiano si prepara a un possibile cambiamento epocale: Peppe Poeta, attuale tecnico di Brescia, potrebbe tornare a vestire i panni di allenatore dell'Olimpia Milano.

LBA - Milano ufficializza il ritorno di Peppe Poeta nello staff di coach Messina: un ruolo nuovo con sguardo al futuro Vai su Facebook

Basket, Peppe Poeta torna all’Olimpia Milano come primo assistente di Messina - Vai su X

Olimpia Milano, Giuseppe Poeta vice di Ettore Messina. Poi sarà l'allenatore dal 2026; Milano, Peppe Poeta è il nuovo Primo Assistente di Messina; Poeta torna a Milano: nel 2025/26 sarà primo assistente di Messina.

Olimpia Milano, Poeta torna come primo assistente di Ettore Messina - Come anticipato da Sky Sport, Peppe Poeta torna all'Olimpia Milano con il ruolo di 'primo assistente'. sport.sky.it scrive

LBA - Olimpia Milano, torna Poeta. Così Messina: «Puntiamo su di lui per presente e futuro» - La Pallacanestro Olimpia Milano comunica il rientro di Peppe Poeta nello staff tecnico con il ruolo di “Primo Assistente”. Come scrive pianetabasket.com