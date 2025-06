Raduno di Harley Davidson in Casentino in memoria di Simone Aspidi

corso un’atmosfera di solidarietà e passione condivisa, unendo biker e comunità in un tributo emozionante. Il raduno di Harley Davidson nel cuore del Casentino non è stato solo un omaggio a Simone Aspidi, ma anche un'occasione per rinforzare legami e ricordare con affetto chi ci ha lasciato. Un evento che ha dimostrato come, anche nei momenti più difficili, la strada possa unire anime e cuori, lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti.

Sabato 21 giugno a Pieve di Romena si è tenuto un raduno di Harley Davidson in memoria di Simone Aspidi, scomparso prematuramente. Alle ore 17 la benedizione di don Luigi Verdi, poi almeno 50 moto si sono dirette a Poppi, Pratovecchio e Stia con in testa il babbo Mario. Al ritorno a Romena era in.

