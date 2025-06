Anziani non autosufficienti in crescita badanti in calo Spi | I conti non tornano

Prendersi cura degli anziani non autosufficienti è un’esigenza crescente, ma i numeri raccontano una realtà complessa: in provincia di Verona, le badanti regolarmente assunte diminuiscono dal 2022, nonostante la domanda aumenti. Il sindacato dei pensionati di Cgil evidenzia un possibile aumento del lavoro nero, ma anche una riduzione di chi è disposto a…

Nonostante la richiesta di lavoro non manchi, dal 2022 continua a diminuire il numero di badanti regolarmente assunte nel Veronese. Per il sindacato dei pensionati di Cgil, il dato si può giustificare con un aumento del lavoro nero. Ma lo Spi rileva anche una diminuzione di chi è disposto a.

In questa notizia si parla di: badanti - anziani - autosufficienti - crescita

