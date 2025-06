Avellino Basket sotto i tabelloni c' è Andrea Zerini

L’Avellino Basket si rinforza sotto i tabelloni con un colpo importante: Andrea Zerini, talento fiorentino di 35 anni, approda alla squadra. Con la sua esperienza e forza fisica, Zerini promette di portare energia e solidità ai biancoverdi nella prossima stagione. Nato il 25 ottobre 1988 e con un fisico imponente di 205 cm per 105 kg, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sua presenza sarà determinante nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La S.S Avellino Basket comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione agonistca l’alapivot Andrea Zerini. Fiorentino, nato il 25 ottobre 1988, ala di 205 per 105 chilogrammi, Zerini è reduce da due stagioni con la maglia della Bertram Derthona Tortona. Con i piemontesi ha disputato sia il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino Basket, sotto i tabelloni c'è Andrea Zerini

