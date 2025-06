La tassa sui rifiuti sarà ancora più bassa per i cittadini di Belpasso

che testimonia l’impegno del municipio nel tutelare le tasche dei cittadini, offrendo un servizio più efficiente e sostenibile. In questo scenario, Belpasso si distingue come esempio di buona amministrazione, dimostrando che con attenzione e strategia è possibile conciliare esigenze economiche e ambientali per un futuro più verde e conveniente. Un risultato che fa ben sperare per i prossimi anni, rafforzando il senso di comunità e fiducia tra i residenti.

In un contesto economico nazionale e regionale segnato da crescenti costi di gestione dei rifiuti e da una diffusa pressione inflazionistica, il Comune di Belpasso annuncia che la tassa sui rifiuti per il 2025 non solo non subirà aumenti, ma registrerà una lieve flessione al ribasso. Un risultato.

