Wesley | So dell’interesse di Juventus e Roma il mio sogno è giocare in Europa

Wesley So, talento brasiliano del Flamengo e protagonista nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, sta attirando l'interesse di Juventus e Roma. Il suo sogno? Giocare in Europa e lasciare il segno nel calcio internazionale. Con la sua determinazione e abilitĂ , Wesley si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Restate sintonizzati per scoprire se il suo desiderio diventerĂ realtĂ .

Il terzino destro del Flamengo Wesley, attualmente impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club in cui la formazione brasiliana ha ottenuto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Danilo: "La Juventus mi emoziona: sono orgoglioso di Locatelli. Wesley è già pronto per l'Italia" - Danilo, la Juventus e l’Italia sono le passioni che infiammano il mio cuore. Con Wesley e Locatelli pronti a sognare in Nazionale, e il Mondiale per Club che già entusiasma con due vittorie consecutive del Flamengo di Danilo, l’emozione è alle stelle.

Pur febbricitante, alle 3.00 ero presente, ho visto i primi 40 minuti. Naturalmente c'è il sospetto che l'avversario non fosse all'altezza, però la Juventus mi è piaciuta per atteggiamento nel primo tempo. Questo era il vero esordio per Igor Tudor e ho riconosciuto l

Da parcheggiatore a Juve o Roma grazie a... YouTube: la storia di Wesley; Rassegna Stampa | Wesley: “Juve e Roma mi vogliono: dopo il Mondiale ci penserò”; Flamengo Fissa il Prezzo Minimo per Wesley tra l’Interesse Europeo.

Wesley conferma: "So dell'interesse di Roma e Juve, ma ora non penso al futuro" - Il laterale del Flamengo intervistato da "La Gazzetta dello Sport": "Almeno una volta nella mia carriera mi piacerebbe giocare in Europa". Si legge su ilromanista.eu

Wesley sul futuro: 'So dell'interesse della Juventus, ho parlato con Danilo e Alex Sandro' - "Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta nella carriera", così Wesley si racconta nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta. Lo riporta ilbianconero.com