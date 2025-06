Politiche durature per l' auto Serve una visione strategica

Nel cuore del settore automotive, Roberto Pietrantonio, nuovo presidente di Unrae, guida una visione strategica per politiche durevoli e innovative. Con un occhio rivolto sia alle sfide del mercato che alle esigenze degli automobilisti, si apre un dialogo fondamentale con le istituzioni. Solo attraverso un impegno condiviso si potranno creare soluzioni sostenibili e durature, garantendo un futuro brillante per l’auto in Italia.

Roberto Pietrantonio è presidente di Unrae, l'unione dei produttori stranieri in Italia, dall'inizio di giugno. Molti i temi da affrontare con la politica e con gli automobilisti.

