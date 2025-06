Caldo in arrivo l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano da giovedì Afa e notti tropicali | la mappa

Preparatevi a vivere un’ondata di caldo eccezionale: l’anticiclone africano si sta espandendo sull’Italia, portando temperature record e notti tropicali. La calura si farà sentire in modo intenso, con punte che supereranno la media stagionale soprattutto in Sardegna e nella Pianura Padana. La possibilità di temporali sarà limitata, lasciando spazio a giornate afose e sole cocente. Resta con noi per scoprire come affrontare questa ondata di calore senza sorprese.

Roma, 24 giugno 2025 – Tanta afa in arrivo sull'Italia. L' anticiclone africano è in espansione e porterà un picco di caldo a partire da giovedì. Le temperature subiranno un'impennata significativa, con punte che supereranno la media stagionale: picchi rilevanti si registreranno in Sardegna, già abituata agli eccessi estivi, ma anche nella Pianura Padana, in particolare tra le province emiliane. La possibilità di temporali sarà limitata e circoscritta a specifiche aree. Il dominio dell’anticiclone africano. A partire da domani e per gran parte della settimana, l'anticiclone di origine nordafricana si affermerà con decisione sul Mediterraneo centrale, garantendo stabilità atmosferica e cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo in arrivo, l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano da giovedì. Afa e notti tropicali: la mappa

In questa notizia si parla di: anticiclone - caldo - arrivo - italia

Caldo africano in arrivo: Italia nella morsa dell’anticiclone. - L’Italia si prepara a vivere un’estate senza precedenti, sotto l’irresistibile caldo africano che sta già creando un'onda di calore record.

Italia nella morsa del caldo: in arrivo Scipione, l’anticiclone africano che infiammerà la Penisola https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/natura-e-ambiente/26839-italia-nella-morsa-del-caldo-in-arrivo-scipione,-l%E2%80%99anticiclone-africano-che-infiam Vai su Facebook

#Meteo, l'anticiclone africano #Pluto porta il caldo infernale in #Italia, parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici Vai su X

Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Meteo, l'anticiclone africano Pluto porta il caldo infernale in Italia, parla il meteorologo Lorenzo Tedici; Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione.

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione - L’anticiclone africano “Pluto” ha raggiunto l’Italia e porterà caldo intenso almeno fino ai primi giorni di luglio ... Scrive fanpage.it

Caldo, picchi di 40° all'ombra con l'anticiclone Pluto: ecco dove e quanto tempo durerà. Prevista anche una seconda ondata - Nord: sole e caldo a 40°C, temporali dalle Dolomiti verso le Prealpi e alte pianure. Come scrive ilmessaggero.it