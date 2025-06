Dilemma Angelino l’addio resta un’opzione | doppio interesse dalla Premier League

Dilemma tra Angelino e Theo Hernandez: ieri potrebbe essere stata la giornata decisiva per il trasferimento di quest'ultimo all’Al Hilal, mentre Angelino rimane in bilico tra il Milan e la Roma. La trattativa per il laterale spagnolo si fa intrigante, con un interesse crescente dalla Premier League che complica i piani dei giallorossi. La sfida tra grandi club si fa sempre più accesa, lasciando gli appassionati col fiato sospeso su quale operazione si concretizzerà per prima.

La giornata di ieri potrebbe essere stata quella decisiva per l'approdo di Theo Hernandez all'Al Hilal, con il giocatore che avrebbe trovato l'accordo verbale con il club saudita, mentre per arrivare alla stretta di mano servirà adesso parlare direttamente con il Milan. Operazione ben avviata che non favorisce la Roma, che pensava di poter piazzare Angelino proprio alla formazione del neo tecnico Simone Inzaghi. Il laterale spagnolo era stato ad un passo dalla cessione già prima del Mondiale per Club, ma il passo indietro dei sauditi avevano interrotto la trattativa nonostante un accordo di base sui 23 milioni di euro.

