Policlinico cade a pezzi una parte del controsoffitto di Ginecologia | nessun ferito

Situazione di preoccupazione al Policlinico, dove un'area del controsoffitto del reparto di Ginecologia si è sgretolata, fortunatamente senza feriti grazie all'assenza di persone al momento. I pannelli caduti hanno provocato un grande crollo di materiali, sollevando interrogativi sulla sicurezza strutturale dell'edificio. È necessario intervenire immediatamente per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di pazienti e personale.

