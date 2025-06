Sgombero in via Giulioli | la palazzina dei latinos liberata dalle forze dell' ordine

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno portato a termine con successo lo sgombero della palazzina in via Eudo Giulioli a Cinecittà, un intervento che ha ridato spazio e sicurezza al quartiere. L’edificio, recentemente occupato da gruppi di cittadini sudamericani, rom e dell’Est Europa, rappresentava una situazione di tensione crescente. Ora, la comunità può guardare avanti con rinnovata serenità, auspicando un percorso di reinserimento e recupero sociale.

È in corso da questa mattina un'operazione di sgombero in una palazzina di via Eudo Giulioli, a Cinecittà, a pochi metri dall'ex Hotel Cinecittà sgomberato lo scorso settembre. L'edificio è stato occupato da gruppi di cittadini sudamericani, rom e dell'est Europa, molti dei quali provenienti.

