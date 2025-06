Schiaffeggiato e rapinato nel cuore della movida di Milano Marittima | paura per un 15enne forlivese

Una serata di svago si è trasformata in un incubo per un 15enne forlivese nella vibrante movida di Milano Marittima. Rapinato e schiaffeggiato, il giovane è stato derubato del cellulare e del portafoglio da due adolescenti bolognesi. Un episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra residenti e autorità, mettendo in luce i rischi che si celano dietro il divertimento. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei giovani in un contesto di festa e spensieratezza.

Rapinato del telefono cellulare e del portafoglio. Disavventura per un 15enne forlivese a Milano Marittima, finito nel mirino di due giovani bolognesi di 17 e 18 anni poi indagati a piede libero dai Carabinieri di Cervia. Il fatto si è consumato domenica 15 giugno nei pressi della rotonda Primo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Schiaffeggiato e rapinato nel cuore della movida di Milano Marittima: paura per un 15enne forlivese

