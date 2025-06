Il Milan prepara l'assalto a Jashari del Club Brugge | le ultime e le cifre

Il Milan punta deciso a rinforzare il proprio centrocampo e ha messo gli occhi su Jashari, talento del Brugge. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse concreto e di cifre importanti, che potrebbero scuotere il mercato estivo. Scopriamo i dettagli e le cifre di questa possibile operazione che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera nella prossima stagione.

Tra i primi obiettivi della dirigenza del Milan in vista della prossima stagione, c`è sicuramente quello di rinforzare adeguatamente il centrocampo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

