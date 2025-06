Calciomercato Juve David abbassa le pretese | contatto diretto con Comolli aumenta la fiducia

Le ultime sul calciomercato della Juventus svelano un interessante sviluppo: David, inizialmente con pretese elevate, sembra aver abbassato le sue richieste grazie a un contatto diretto con Comolli, che ha rafforzato la fiducia tra le parti. Con la trattativa per l’arrivo a parametro zero in pieno svolgimento, i bianconeri continuano a cercare un attaccante di livello, mentre il Mondiale per Club e le strategie di Tudor complicano la situazione. La prossima mossa potrebbe essere decisiva.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con la trattativa per l’arrivo di Jonathan David a parametro zero. Tutti i dettagli Prosegue con decisione la ricerca di un attaccante da parte della Juve, impegnata su due fronti in questo inizio estate. Da un lato c’è il Mondiale per Club, con Igor Tudor che testa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, David abbassa le pretese: contatto diretto con Comolli, aumenta la fiducia

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - david - abbassa

Calciomercato Inter LIVE: la Juve sfida i nerazzurri per Luis Henrique e si inserisce nelle trattativa per David - Segui in tempo reale le ultime news del calciomercato Inter, tra indiscrezioni, incontri e trattative in corso.

Gyokeres, la strategia Juve da 20 a 100. Tra gli esterni c’è chi torna di moda…; Vlahovic in Serie A: si abbassa l’ingaggio e firma con la rivale; La Stampa - La Juve tratta per Kolo Muani mentre Vlahovic è in uscita.

Calciomercato, David alla Juventus: c’è solo un ostacolo - Jonathan David è pronto per la svolta in Serie A: l'intreccio ... Si legge su calciomercatoweb.it

Juventus-David, primo contatto interlocutorio con Comolli in serata: la situazione - Nella giornata di lunedì 23 giugno c'è stato il primo contatto tra Damien Comolli e l'entourage di Jonathan David per sondare la possibilità di portarlo in bianconero: il giocatore ha anche offerte ... Lo riporta sport.sky.it