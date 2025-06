Zalewski Inter dopo l’ufficialità del riscatto arriva il saluto della Roma | In bocca al lupo Il comunicato del club giallorosso

Dopo l’ufficialità del riscatto di Nicola Zalewski da parte dell’Inter, la Roma si congeda con un messaggio di affetto e buon auspicio: «In bocca al lupo per il futuro». La cessione, conclusa con un investimento di circa 6,5 milioni di euro, segna una nuova tappa nella carriera dell’esterno polacco. Il trasferimento apre un nuovo capitolo sia per il giovane talento che per le strategie di mercato dei club.

Zalewski Inter, dopo l'ufficialità del riscatto arriva il saluto della Roma: «In bocca al lupo per il futuro». Il comunicato del club giallorosso. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del riscatto esercitato dai dirigenti del mercato Inter su Nicola Zalewski. L'esterno polacco è stato dunque acquistato dai nerazzurri per circa 6,5 milioni di euro dalla Roma, dopo il prestito di 6 mesi cominciato a febbraio. Il club giallorosso, attraverso un comunicato, ha confermato l'operazione chiusa col club meneghino e ha mandato un messaggio d'auguri per il futuro al calciatore che fin da ragazzino è cresciuto a Trigoria.

