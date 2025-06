Avellino Giordano | Si può criticare dissentire ma non si devono delegittimare le istituzioni

Avellino Giordano: criticare e dissentire sono diritti fondamentali, ma la delegittimazione delle istituzioni minaccia il nostro tessuto democratico. Le recenti dichiarazioni social del consigliere Nicola Giordano, nate dal confronto con il Vescovo di Avellino, sollevano un importante dibattito che va oltre la nostra città . È essenziale mantenere un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto per le istituzioni, affinché la democrazia possa prosperare in un clima di dialogo costruttivo.

Le dichiarazioni social di questa mattina del consigliere comunale di minoranza Nicola Giordano, intervenuto nel dibattito scaturito da un'affermazione del Vescovo di Avellino, offrono l'occasione per riflettere su un tema che oltrepassa i confini locali.

