Chi va in Premier chi è conteso chi è scontento | da Prati a Gnonto il mercato degli U21 azzurri

Il mercato degli U21 azzurri infiamma gli animi, tra speranze di minuti e aste serrate. Da Prati a Gnonto, i giovani talenti di Nunziata sono contesi come preziosi gioielli, pronti a lasciare il segno nella prossima stagione. Chi si affermerà e chi invece dovrà scommettere sulla ripresa? Ecco le prospettive più interessanti per il futuro dei nostri under 21.

Ecco le prospettive per la prossima stagione dei ragazzi di Nunziata: qualcuno spera di guadagnare minuti, altri invece sono al centro di un'asta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi va in Premier, chi è conteso, chi è scontento: da Prati a Gnonto, il mercato degli U21 azzurri

In questa notizia si parla di: premier - conteso - scontento - prati

Rugani Juventus, il centrale è conteso tra Serie A e Premier League, ci pensano questi club: il punto sul futuro dell’ex Ajax - Daniele Rugani, il centrale che ha indossato la maglia della Juventus per diverse stagioni, è al centro di un vivace intreccio di mercato tra Serie A e Premier League.

Chi va in Premier, chi è conteso, chi è scontento: da Prati a Gnonto, il mercato degli U21 azzurri.

Milan e Napoli a “duello” per lo scontento di lusso della Premier: piano per gennaio già in atto? - Milan e Napoli potrebbero presto duellare per lo scontento di lusso della Premier. Lo riporta msn.com