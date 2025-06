La decisione sarebbe legata alle crescenti tensioni in Medio Oriente Cambiata anche la location per la festa finale

Le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno portato a un importante cambiamento per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, originariamente previste a Venezia. L’evento, atteso come il più glamour dell’anno dal 26 al 28 giugno, subirà alcune modifiche: niente maxi yacht Koru e nessun supporto con la nave Abeona. La coppia ha deciso di rivedere i piani, dimostrando quanto le dinamiche globali possano influenzare anche i momenti più esclusivi.

L e nozze tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, ex giornalista televisiva, in programma a Venezia dal 26 al 28 giugno, promettono di essere l’evento mondano dell’anno. Tuttavia, la coppia ha deciso di fare qualche cambiamento. Rinuncierà all’arrivo del maxi yacht da 130 metri, Koru, la più grande barca a vela al mondo. E non ci sarà neanche lo yacht di supporto Abeona, una nave-garage che trasporta auto di lusso, moto d’acqua e un elicottero con piazzola d’atterraggio. Jeff Bezos, a Venezia la protesta contro il suo matrimonio: «Paga più tasse» X La decisione sarebbe legata alle crescenti tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto Bezos a scegliere un approccio più discreto per il matrimonio anche per motivi legati alla sicurezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La decisione sarebbe legata alle crescenti tensioni in Medio Oriente. Cambiata anche la location per la festa finale

