Lo shaggy bob di Selena Gomez ci da le vibes anni 70 di cui avevamo bisogno

nuovo look che cattura perfettamente l’essenza di quegli anni rivoluzionari. Il suo shaggy bob, con frangia spettinata e dettagli retrò, non solo rinnova il suo stile, ma ci invita a sperimentare anche noi prima di grandi occasioni come il matrimonio. Perché, come Selena dimostra, un tocco di audacia può trasformare ogni momento in un’occasione di ispirazione e libertà. Sei pronta a osare con un cambio di look?

Cambi di look crazy prima del matrimonio? Forse per alcune può sembrare too much, ma se ti chiami Selena Gomez, ogni trasformazione diventa subito una inspo. E a giudicare dal suo ultimo post su Instagram, l’attrice e cantante ha deciso di dare una scossa alla sua immagine con un taglio che sa di vibes nostalgiche e libertà. Selena Gomez sfoggia un nuovo bob: bangs spettinate e vibes anni ’70. Selena Gomez ha condiviso con i suoi follower un selfie che tutti hanno amato. Il nuovo taglio, estremamente stratificato, ha qualcosa di profondamente rétro. Le onde morbide e volutamente disordinate, abbinate a una frangia lunga e leggera che sfiora le sopracciglia, ricordano più gli anni Settanta che le tendenze minimal degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo shaggy bob di Selena Gomez ci da le vibes anni 70 di cui avevamo bisogno

In questa notizia si parla di: selena - gomez - vibes - anni

Selena Gomez torna alla frangia dei suoi 15 anni. E a un taglio shag - Selena Gomez si reinventa, tornata alle sue radici con una frangia anni 2000 e un taglio shag irresistibile.

Oscar 2025, dal giallo canarino di Timothée Chalamet ai cristalli di Halle Berry: i look che ci hanno colpito; Vintage trend 2025, tutti i beauty look anni ’60 delle star dal make-up ai capelli; Il business dei gelati dei vip.

Selena Gomez torna alla frangia dei suoi 15 anni. E a un taglio shag - Ma il nuovo taglio capelli, mosso e shag, regala una nuova immagine di lei ... Scrive msn.com

Selena Gomez cambia look, il caschetto sfilato per l’estate 2025 - Volume, maxi frangia e piega volutamente disordinata sono i tre principali requisiti del nuovo taglio di Selena Gomez: tutti i dettagli dell’inedito look. Riporta dilei.it