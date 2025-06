Fontaines DC al Carroponte | valanga di richieste di rimborso dopo il concerto

Il concerto dei Fontaines DC al Carroponte si è trasformato in una vera e propria delusione collettiva, scatenando una valanga di richieste di rimborso. I fan, sperando di vivere un’esperienza indimenticabile, si sono trovati invece a confrontarsi con problemi e disservizi. La situazione ha suscitato scalpore e ha acceso un dibattito sul rispetto delle aspettative degli spettatori. Ma come si sta evolvendo questa vicenda?

Milano, 24 giugno 2025 – Doveva essere – e, in parte, lo è stato – uno dei principali eventi dell’estate rock milanese. Il concerto al Carroponte dei Fontaines DC, band di culto dell’indie contemporaneo, si è rivelato per molti dei partecipanti un’esperienza da dimenticare. L’iniziativa. Tanto che alcuni degli spettatori del live tenutosi nella struttura di Sesto San Giovanni si sono organizzati per chiedere il rimborso del biglietto acquistato su Ticketone, piattaforma di biglietteria online fra le più utilizzate nel nostro Paese. Non è solo il sito di ticketing a finire nel mirino, ma anche l’organizzazione dell’evento (Comcerto srl) e la struttura che l’ha ospitato (Kozel Carroponte), considerata inadeguata ad accogliere un concerto tanto partecipato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontaines DC al Carroponte: valanga di richieste di rimborso dopo il concerto

