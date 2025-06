Tivoli spara dalla finestra e ferisce donna poi punta arma su agenti | 56enne arrestato

Un pomeriggio di sport si trasforma in un momento di paura a Tivoli, quando un uomo spara dalla finestra e ferisce una spettatrice al polso durante una partita di calcio Under 13. La tensione si intensifica quando l’uomo, armato, si rivolge anche agli agenti, costringendo la polizia ad intervenire con decisione. Un episodio che scuote la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza negli eventi pubblici.

Momenti di terrore ieri sera durante una partita di calcio a 8 Under 13 al centro sportivo Villa Adriana, nel comune di Tivoli, in provincia di Roma. Una donna che stava assistendo alla gara è stata improvvisamente colpita da un proiettile al polso. La vittima subito soccorsa. La vittima è stata subito soccorsa, mentre sul posto è intervenuta la polizia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Le indagini hanno portato gli agenti in via Filippo Guglielmi, a circa 50 metri dal campo, dove è stato individuato un villino compatibile con la traiettoria del proiettile. Alla porta, un uomo ha inizialmente rifiutato l'accesso alla polizia, ma poi ha ceduto.