Udinese-Parma 1-0, decide Thauvin su rigore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'batte il1-0 nell'incontro valido per la 27ma giornata di Serie A. Padroni di casa pericolosi al 24mo con Atta, che raccoglie dae impegna Suzuki. Al 38'in vantaggio con lo stessosudecretato da Maresca, dopo consulto al Var, per un tocco di mano in .