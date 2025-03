Sport.quotidiano.net - Modena, i precedenti ti sorridono. Per il Cosenza è tabù ’Braglia’

In un match come quello di domani pomeriggio, che nasconde insidie nonostante al Braglia arrivi una formazione in crisi ed ultima in classifica, ci sarà da stare attenti, pensando anche alla cabala, alla famosa legge dei grandi numeri. Infatti, negli ottogiocati in casa dal(tutti in serie B) contro il, i calabresi non hanno mai vinto, in un bilancio che vede cinque successi dei canarini e tre pareggi, l’ultimo di questi poco più di un anno fa. A parte il primo precedente, che risale al campionato 1961/62 (vittoria dei gialli 2 a 1 in una stagione che culminò con la promozione delin serie A), tutte le altre sette sfide si collocano più vicine nel tempo, tra gli anni novanta e gli anni duemila. Nella stagione 1990/91 fu un 2 a 0 con reti di Bonaldi e Pellegrini, nel campionato successivo un’alta vittoria, un 2 a 1, con Moz e Caruso che ribaltarono il vantaggio iniziale di Gigi Marulla, ovvero il giocatore simbolo della squadra calabrese, con tanto di stadio San Vito a lui dedicato dieci anni or sono.