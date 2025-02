Quifinanza.it - Decreto Reclutamento Pa, via alle assunzioni a tempo indeterminato in Arera e Mattm

Il Consiglio dei ministri ha approvato ilPa, un provvedimento che mira a ridurre il precariato e potenziare il personale della Pubblica amministrazione. Tra le novità principali ci sono nuoveper diversi enti, con particolare attenzione ai settori tecnici e specializzati.Ilintroduce una quota riservata ai diplomati Its, semplificazioni per i concorsi, nuove risorse per i Vigili del Fuoco e il potenziamento dell’organico in settori chiave come il ministero dell’Ambiente () e l’, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Vediamo nel dettaglio le nuove opportunità di lavoro e le modifiche ai processi di.Ministero dell’Ambiente: 200Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (), che avvierà 200per personale altamente specializzato.