Agi.it - Torna la piazza 'termometro' dei rapporti tra Pd-M5s

AGI - È laildel rapporto fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, almeno dall'insediamento di Elly Schlein al Nazareno. Fra alti e bassi, la capacità di ritrovarsi insieme durante le mobilitazioni fuori dai palazzi, durante le grandi manifestazioni sui temi sociali come nel corso delle campagne elettorali, ha sempre restituito lo stato dell'arte del cantiere di centrosinistra. L'ultima volta è accaduto con la mobilitazione dei lavoratori di Stellantis. Insi sono ritrovati Schlein, Conte, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e anche Carlo Calenda, di solito poco propenso a cortei e sit-in: "L'opposizione si fa in Parlamento", è solito ripetere il leader di Azione. Era metà ottobre, mancavano pochi giorni al 'primo giro' di Regionali, in Liguria.