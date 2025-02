Panorama.it - Milan fuori dalla Champions: fallimento

IlesceLeague, eliminato da una squadra più debole, privata del suo centravanti trascinatore - finito proprio in maglia rossonera -, senza portiere titolare, difensore centrale e capitano. Un'eliminazione che si può definire in un solo modo:. Non c'era alcuna ragione perché il Feyenoord riuscisse a prendersi il pass per gli ottavi di finale e, invece, lo sviluppo delle due partite lo ha prodotto come effetto ultimo di una serie di errori.League in un playoff cui ilnon doveva nemmeno partecipare se avesse fatto il suo dovere a Zagabria nell'ultimo turno della prima fase. Il protagonista negativo assoluto della serata di San Siro ha il nome di Theo Hernandez, scellerato nel prendere due ammonizioni inutili, la seconda cercando di ingannare l'arbitro Marciniak con una simulazione senza alcun senso.